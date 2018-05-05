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05 мая 2018
04 мая 2018
10:26  05 мая 2018 0

Украинский адмирал предупредил Киев о возможной блокаде Керченского пролива

Крым март 2017, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керчь, керчь, керченский мост, Керченский пролив
Украинский адмирал запаса недоволен досмотром судов российской сторонойФото: Константин Михальчевский © URA.RU

Киев должен подготовиться к организации конвойного сопровождения украинских судов и блокаде Керченского пролива со стороны России. Такое заявление в интервью порталу «Обозреватель» сделал экс-замминистра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко.

Предложение Кабаненко связано с жалобами Госпогранслужбы Украины. Ранее она сообщила о том, что российская сторона проводит досмотр судов, следующих через Керченский пролив в порты Украины, пишет RT. Кроме того, досматриваются теплоходы под флагами Израиля, Болгарии, Мальты и Панамы.

Сенатор от Республики Крым, член Совета Федерации Сергей Цеков ранее заявлял, что в досмотре украинских судов никакой политической подоплеки. Также он и не называет происходящее ответной реакцией на инцидент с экипажем российского корабля «Норд», задержанным украинскими пограничниками.

Валерий Дорофеев
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