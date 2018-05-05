Украинский адмирал предупредил Киев о возможной блокаде Керченского пролива

10:26 05 мая 2018 0

Украинский адмирал запаса недоволен досмотром судов российской стороной Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Киев должен подготовиться к организации конвойного сопровождения украинских судов и блокаде Керченского пролива со стороны России. Такое заявление в интервью порталу «Обозреватель» сделал экс-замминистра обороны Украины, адмирал запаса Игорь Кабаненко.

Предложение Кабаненко связано с жалобами Госпогранслужбы Украины. Ранее она сообщила о том, что российская сторона проводит досмотр судов, следующих через Керченский пролив в порты Украины, пишет RT. Кроме того, досматриваются теплоходы под флагами Израиля, Болгарии, Мальты и Панамы.

Сенатор от Республики Крым, член Совета Федерации Сергей Цеков ранее заявлял, что в досмотре украинских судов никакой политической подоплеки. Также он и не называет происходящее ответной реакцией на инцидент с экипажем российского корабля «Норд», задержанным украинскими пограничниками.