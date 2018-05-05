Заявление украинского адмирала запаса Игоря Кабаненко, призвавшего власти Украины готовиться к блокаде Керченского пролива со стороны России и конвоированию судов, в Крыму считает не чем иным, как провокацией и информационным вбросом. Так высказывание Кабаненко оценил зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
«Такой информационный вброс со стороны Кабаненко я расцениваю как провокацию», — приводит слова Гемпеля RT. Собеседник издания добавил, что вообще считает ВМС Украины недееспособными. «Они даже свои суда, которые им предложили вывезти из города Севастополя, не смогли забрать, — напомнил Гемпель. — А уж говорить о конвоировании судов — это просто несерьезно и нереально». Депутат особо отметил, что Россия старается обеспечивать максимальную безопасность собственных судов, и на это у страны достаточно сил и средств, как для бесперебойной работы пограничных постов и таможен.
Ранее украинский адмирал заявил о необходимости готовиться к блокаде Россией Керченского пролива и к организации конвойного сопровождения украинских судов. Заявление Кабаненко последовало за жалобами украинской Госпогранслужбы, которая сообщила о том, что российская сторона проводит досмотр судов, следующих через Керченский пролив в порты Украины.