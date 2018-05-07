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07 мая 2018
06 мая 2018
08:12  07 мая 2018 1

В Москве учитель физики развратил 15-летнюю ученицу. «Трогал за грудь и целовал»

1 сентября 7 школа Курган, класс информатики
Школьного учителя заподозрили в растлении девочкиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Уголовное дело возбудили в отношении 57-летнего учителя физики в Москве. По версии следствия, он совершал развратные действия в отношении своей 15-летней ученицы.

Сама девочка рассказала, что преподаватель трогал ее за грудь и целовал, сообщает телеканал 360. Их отношения продолжались несколько месяцев, пока мать школьницы не узнала обо всем и не обратилась в правоохранительные органы.

Мужчину, встречавшегося с девочкой на своей съемной квартире, задержали по месту жительства, добавляет «Пятый канал». По его информации, сейчас гражданин находится под подпиской о невыезде.

Виктор Жуков
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