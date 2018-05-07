Школьного учителя заподозрили в растлении девочки
Уголовное дело возбудили в отношении 57-летнего учителя физики в Москве. По версии следствия, он совершал развратные действия в отношении своей 15-летней ученицы.
Сама девочка рассказала, что преподаватель трогал ее за грудь и целовал, сообщает телеканал 360. Их отношения продолжались несколько месяцев, пока мать школьницы не узнала обо всем и не обратилась в правоохранительные органы.
Мужчину, встречавшегося с девочкой на своей съемной квартире, задержали по месту жительства, добавляет «Пятый канал». По его информации, сейчас гражданин находится под подпиской о невыезде.