Участники «Бессмертного полка» смогут найти себя на огромной онлайн-панораме

18:10 10 мая 2018 0

На сайте «Гигарамы» может найти себя каждый участник шествия «Бессмертного полка» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На странице проекта «Gigarama» появилась интерактивная фотография шествия «Бессмертного полка» в Москве. «В этом году мы постарались запечатлеть всех участников, прошедших по Красной площади», — сообщили представители проекта на своей странице во «ВКонтакте».

Качество впечатляющей панорамы на Красной площади позволяет максимально приблизить изображение, благодаря чему удастся разглядеть лицо каждого участника акции и другие детали. Кроме того, на ней можно отметить себя и своих знакомых, для этого нужно авторизоваться в одной из популярных социальных сетей.

Отметим, что участие во всероссийской акции «Бессмертный полк» в этом году приняли почти 8 млн человек. Более миллиона россиян участвовали в шествии в Москве, таким образом установив новый рекорд. Колонну возглавил президент РФ Владимир Путин.