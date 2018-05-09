«Бессмертный полк» в Москве побил рекорд по числу участников

Более одного миллиона человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Москве, которая прошла в среду, 9 мая. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В этом году в столице был побит рекорд по числу участников «Бессмертного полка», пишет РИА «Новости» со ссылкой на МВД РФ. Из-за этого акция шла дольше, чем обычно.
Колонну возглавил президент России Владимир Путин, который нес портрет своего отца, пишет телеканал 360. Глава государства прошел в «Бессмертном полку» уже в четвертый раз. Вместе с ним шли премьер Израиля Нетаньяху и президент Сербии Вучич.
Акция «Бессмертный полк» проходит не только в России, но и во многих других странах. К примеру, в Китае, США, Белоруссии, Австрии, Германии, Латвии, на Украине и даже в Таиланде.