Илон Маск ответил на поздравления Рогозина в Twitter

Маск отметил, что восхищается русскими ракетно-космическими технологиями Фото: Роскосмос

Основатель SpaceX Илон Маск поблагодарил директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина за поздравления с успешным запуском пилотируемого корабля.

«Спасибо от имени SpaceX! Мы всегда восхищались вашими ракетно-космическими технологиями», — написал Маск в Twitter в ответ на поздравления от Дмитрия Рогозина.

Thank you on behalf of SpaceX! We have always admired your rocket/spacecraft technology. — Elon Musk (@elonmusk) 8 марта 2019 г.

Многоразовый пилотируемый корабль Dragon-2 совершил первый испытательный полет. Корабль стартовал с мыса Канаверал на атлантическом побережье штата Флорида 2 марта. Сутками позднее он прибыл на международную космическую станцию, где астронавты взяли пробы воздуха из корабля для исследований. 8 марта корабль приводнился в атлантическом океане.

Илон Маск активно общается с россиянами в Twitter. Глава Space X высоко оценил российский ракетный двигатель «Ангара» в одном из своих коротких сообщений и по-русски поблагодарил россиянку за поздравления с успешной стыковкой Dragon-2 и МКС.