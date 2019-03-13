Юрий Шевчук призвал иммигрировавших в США россиян вернуться на родину

Шевчук призвал иммигрантов вернуться в Россию вместе с группой Фото: Александр Константинов © URA.RU

Лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук призвал россиян, которые иммигрировали в США, вернуться на родину. По мнению артиста, иммигрантам нужно помогать России развиваться.

«Чего мы ждем? Чтобы вы упаковали чемоданы и приехали вместе с нами. Нам не хватает просветленного интеллекта, творческой потенции. Вы обучились здесь — пора нам помогать, двигать страну в нужном направлении», — приводит слова музыканта «Московский комсомолец».

Сейчас Юрий Шевчук и группа «ДДТ» гастролируют в Северной Америке. Этот тур стал самым большим за всю историю американских гастролей команды — музыканты выступят в девяти городах США и Канады.