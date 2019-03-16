В Европе призвали уважать решение Крыма вернуться в Россию

Евродепутаты требуют уважать мнение крымчан и отменить санкции Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Европейские власти призвали коллег уважительно относиться к итогам референдума, по результатам которого Крым вернулся в состав России. Депутаты разных стран Европы просят принять решение крымчан, а также отменить антироссийские санкции.

«В Крыму решили отделиться от Украины и присоединиться к РФ. Голосование было демократичным и его нужно уважать», — заявил немецкий депутат Гуннар Линдеманн в разговоре с РИА «Новости». Немецкий политик подчеркнул, что решение войти в состав России было «правом народа». Линдеманн также признал, что антироссийские санкции бьют по самой Европе. В частности, меры против России «ставят под угрозу рабочие места в Германии», уточняет агентство Nation News.

Уважать воссоединение Крыма с Россией также призвал депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов, который был наблюдателем на референдуме. В беседе с изданием он заявил, что это было «выстраданное», но «общее» и «добровольное решение». Митрофанов также признался, что разочаровался в принципах европейской демократии из-за полемики вокруг Крымского вопроса. «Оказалось, что геополитические интересы для Запада важнее прав человека, гуманизма или элементарной объективности», — отметил евродепутат.

Референдум о воссоединении Крыма с Россией, напомним, состоялся 16 марта 2014 года. В ходе голосования подавляющее большинство жителей полуострова высказались о желании войти в состав РФ. За пять лет после референдума регион изменился в лучшую сторону. Даже европейские эксперты, побывавшие на полуострове, говорят о «ренессансе» и высоко оценивают «большие стройки».