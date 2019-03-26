Суд продлил арест сенатора Арашукова

Арашуков останется под арестом до 30 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Арест сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и двух других фигурантов дела об убийствах и преступном сообществе продлен на три месяца. Соответствующее решение было вынесено Басманным судом Москвы.

«Ходатайство следователя подлежит удовлетворению», — приводит РИА «Новости» слова судьи Артура Карпова. Уточняется, что арест сенатора продлится до 30 июня. Ходатайство следователя было удовлетворено в связи с необходимостью провести множество следственных мероприятий.

Рауф Арашуков был арестован 30 января во время заседания Совета Федерации, напоминает RT. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве. В тот же день был задержан его отец Рауль Арашуков, подозреваемый в хищениях газа у ПАО «Газпром» на сумму более 30 миллиардов рублей, а также в создании преступного сообщества.