Женщина, потерявшая в «Зимней вишне» дочь и трех внуков, потребовала 20 миллионов

Жительница Кузбасса Ольга Иханкина, потерявшая в сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» дочь и трех внуков, потребовала компенсацию. Женщина хочет получить по 5 миллионов рублей за каждого погибшего в трагедии родственника.
«От меня лично заявлен гражданский иск на (возмещение — прим. ред.) морального ущерба — по пять миллионов рублей», — приводит сайт VSE42.RU слова Иханкиной. Она подчеркнула, хочет получить деньги за каждого погибшего родственника, то есть 20 миллионов рублей в общей сложности. «Но я готова гражданский иск увеличить за каждого погибшего в сто раз», — призналась Иханкина.
Женщина является тещей жителя Кемерово Игоря Вострикова. Он известен как человек, который потерял в «Зимней вишне» всю семью. После трагедии Востриков отправился в путешествие по Азии и США, за что россияне затравили его в соцсетях.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 64 человек, среди которых был 41 ребенок. Эксперты признали, что кемеровская история может повториться в любом ТЦ страны, и объяснили «URA.RU», почему детей спасали не пожарные, а незнакомцы.