Александр Моор (на фото в центре) отчитается о работе своего правительства впервые Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор отчитается о результатах работы правительства региона. Он выступит на заседании облдумы, которое пройдет 30 мая. Информация об этом размещена на официальном портале думы. Это будет первое выступление Моора с подобным отчетом в статусе главы региона.

«Областная дума заслушает ежегодный отчет губернатора Тюменской области о результатах деятельности правительства в 2018 году», — говорится в повестке.

Политолог Андрей Шуклин считает, что за выступлением Моора будет следить вся общественность, так как это отчет за дебютный год на посту губернатора. «Фактически, Александр Викторович руководит областью ровно год. Он принял эту эстафету у Владимира Якушева, но ему пришлось самостоятельно решать возникающие кейсы: „Мусорная реформа“, „Контртеррористическая операция“. Заготовленных решений на такие случаи нет. Кроме того, из непубличной личности он превратился в главную фигуру региона, поэтому особенно интересно послушать, как он будет отчитываться о результатах», — сказал эксперт «URA.RU».

Кроме выступления Моора, на заседании думы запланированы обсуждение поступлений налогов и исполнение бюджета в первом квартале года.

В середине мая прошлого года Владимир Якушев, который был губернатором Тюменской области с 2005 года, перешел на работу в Минстрой. 29 мая исполнять обязанности главы региона стал Александр Моор. В сентябре 2018 он был выбран губернатором региона.