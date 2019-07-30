30 июля 2019

На Украине арестовали российский танкер

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Alexxx Malev. flickr.com, танкер волгонефть
Корабль идентифицировали как Neyma (архивное фото)Фото: Alexxx Malev. flickr.com
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Киев наложил арест на ранее задержанный российский танкер Nika Spirit. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

«Судом наложен арест на указанное судно вместе с отдельных документами. Мы сделали это. Точка!» — написал Матиос на своей странице в Facebook. Главный военный прокурор добавил, что это было сделано «законно», и второй раз написал слово «точка».

24 июля украинские пограничники задержали в одесском порту Измаил танкер Nika Spirit под флагом России. По идентификатору судна его определили как Neyma, напоминает «Ридус». Корабль, подозревают киевские силовики, участвовал в блокировке украинских кораблей в Керченском проливе осенью прошлого года, уточняет телеканал 360. Тогда три военных судна были арестованы российскими спецслужбами за нарушение границы.

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