На Украине арестовали российский танкер

Киев наложил арест на ранее задержанный российский танкер Nika Spirit. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
«Судом наложен арест на указанное судно вместе с отдельных документами. Мы сделали это. Точка!» — написал Матиос на своей странице в Facebook. Главный военный прокурор добавил, что это было сделано «законно», и второй раз написал слово «точка».
24 июля украинские пограничники задержали в одесском порту Измаил танкер Nika Spirit под флагом России. По идентификатору судна его определили как Neyma, напоминает «Ридус». Корабль, подозревают киевские силовики, участвовал в блокировке украинских кораблей в Керченском проливе осенью прошлого года, уточняет телеканал 360. Тогда три военных судна были арестованы российскими спецслужбами за нарушение границы.