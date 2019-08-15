Тюменские власти удвоили расходы по скандальной программе, за которую платят Ямал и Югра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подписание трехстороннего договора Тюменской области, ХМАО и ЯНАО. Тюмень, моор александр, тюменская область, подписание соглашений, комарова наталья , артюхов дмитрий
Губернатор Александр Моор (в центре) подписал распоряжении об увеличении расходов по программе «тюменской матрешки»Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Расходы бюджета Тюменской области по программе «Сотрудничество» увеличены в 2019 году до 44 млрд рублей. Соответствующий документ за подписью губернатора Александра Моора опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее в бюджете региона на эти цели был заложен 21 млрд рублей.

Финансовая нагрузка при этом ляжет на бюджеты Югры и Ямала. Согласно тексту программы, источником ее финансирования является часть налога на прибыль организаций, которая поступает в казну Тюменской области из северных округов.

Агентство сообщало, что к программе «Сотрудничество» постоянно возникают вопросы по поводу реализации проектов, недостроенных учреждений и завышенных цен на возведение объектов. Депутаты облдумы не раз поднимали вопрос о целесообразности этой программы. 30 мая губернатор Моор заявил, что программа не требует изменений.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...