Киселев запретил журналистам «ронять авторитет врачей»

Дмитрий Киселев призвал журналистов осторожнее освещать врачебные ошибки Фото: depositphotos.com

Журналистам следует осторожнее писать о врачебных ошибках, чтобы не побуждать читателей прибегать к нетрадиционной медицине. Об этом заявил телеведущий, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, рассуждая об освещении темы здравоохранения.

«[Нужно писать] так, чтобы сохранять авторитет врача. Все материалы о врачебных ошибках, якобы врач ошибся, я считаю, что они очень вредны. Сразу такие материалы воспринимаются как некое обобщение в отношении всей нашей медицины», — цитирует Киселева РИА «Новости».

По словам Киселева, «нельзя ронять авторитет врача». «[Иначе в таком случае] мы сразу отправляем нашего читателя, зрителя к знахарям, в народную медицину, к колдунам», — отметил телеведущий во время выступления на форуме Союза журналистов «Вся Россия».