Друзь раскрыл обстоятельства возвращения на «Первый канал»

Магистру игры «Что? Где? Когда?» Александру Друзю, который был отстранен от шоу на несколько месяцев, разрешили посещать игры интеллектуального клуба. По его словам, несмотря на это, в нынешнем сезоне он не появится, поскольку вместо него в команде заявлена Инна Семенова.
«На данный момент принято решение, что я могу появляться на играх. Я появлюсь, наверное. Буду стараться. На сайте полная информация… Не знаю, буду ли я присутствовать на завтрашней игре», — приводит его слова RT. Друзь также уточнил, что готов сыграть, если к нему за помощью обратится одна из команд.
«На этот сезон она [Инна Семенова] заявлена в команду. Все команды на сезон сформированы», — уточнил знаток. В осенней серии игр, отметил Друзь, он будет болеть за команду Виктора Сиднева. «Потому что я в ней играл», — объяснил он.
Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что Юрий Друзь вернется в шоу «Что? Где? Когда?». В феврале он был отстранен от участия в съемках программы из-за скандала с главным редактором игры «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером, который обвинил Друзя в попытке подкупа. «Первый канал» одобрил возвращение магистра, отметив, что он выполнил главное условие — принес извинения.