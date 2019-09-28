27 сентября 2019

Друзь раскрыл обстоятельства возвращения на «Первый канал»

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-форум
Александр Друзь не появится в осенней серии игр «Что? Где? Когда?»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Магистру игры «Что? Где? Когда?» Александру Друзю, который был отстранен от шоу на несколько месяцев, разрешили посещать игры интеллектуального клуба. По его словам, несмотря на это, в нынешнем сезоне он не появится, поскольку вместо него в команде заявлена Инна Семенова.

«На данный момент принято решение, что я могу появляться на играх. Я появлюсь, наверное. Буду стараться. На сайте полная информация… Не знаю, буду ли я присутствовать на завтрашней игре», — приводит его слова RT. Друзь также уточнил, что готов сыграть, если к нему за помощью обратится одна из команд.

«На этот сезон она [Инна Семенова] заявлена в команду. Все команды на сезон сформированы», — уточнил знаток. В осенней серии игр, отметил Друзь, он будет болеть за команду Виктора Сиднева. «Потому что я в ней играл», — объяснил он.

Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что Юрий Друзь вернется в шоу «Что? Где? Когда?». В феврале он был отстранен от участия в съемках программы из-за скандала с главным редактором игры «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером, который обвинил Друзя в попытке подкупа. «Первый канал» одобрил возвращение магистра, отметив, что он выполнил главное условие — принес извинения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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