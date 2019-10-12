Жене чиновника Росавиации придется отдать государству свой обосняк и автомобиль

У супруги одного из начальников Росавиации в пользу государства конфискуют дорогой особняк и автомобиль. Как уточнили в Генпрокуратуре РФ, имущество на 19 млн рублей «превышает совокупный трехгодичный доход их семьи».
Нестыковки по доходам и приобретённому имуществу супругов обнаружились в ходе антикоррупционной проверки, которую Генпрокуратура провела в Росавиации в конце прошлого года. Выяснилось, что женщина заплатила за дом и дорогой автомобиль гораздо большем, чем декларировала заработки семья, пишет РИА «Новости».
Известно, что супруг предрасположенной к роскоши дамы работает начальником управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации, чем она занимается в Генпрокуратуре не уточнили.
«Подтвердился факт приобретения … нежилого помещения в Москве стоимостью свыше 14 миллионов рублей и автомобиля стоимостью почти 5 миллионов рублей», — сообщили в надзорном ведомстве, уточнив, что законность происхождения денег, на которые было куплено имущество, не подтверждена.
Иск о изъятии имущества в пользу государства был подан в Тушинский суд Москвы.