В честь российского генерала Кадыров назвал улицу в Грозном

Кадыров переименовал улицу в Грозном в честь героя России Абачева
Улица получила новое название в признание военных заслуг генерала Абачева и его подвигов
Улица получила новое название в признание военных заслуг генерала Абачева и его подвигов

Глава Чечни Рамзан Кадыров переименовал Социалистическую улицу в Грозном. Назвал он ее честь Героя России генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева. 

«Я принял решение переименовать в Грозном улицу Социалистическую, расположенную в Шейх-Мансуровском районе. Отныне она будет носить имя Героя России, генерал-лейтенанта Абачева Эседуллы Абдулмуминовича», — написал Кадыров в соцсети.

По словам Кадырова, улица получила новое название в признание военных заслуг генерала и его подвигов в зоне специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Эседулла Абачев занимает должность заместителя командующего войсками Ленинградского военного округа.

Ранее Кадыров сообщил, что еще ни разу не посещал село Харкарой, расположенное в горах Веденского района. Он выразил желание открыть путешественникам все красоты Чечни.

