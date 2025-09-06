В честь российского генерала Кадыров назвал улицу в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров переименовал Социалистическую улицу в Грозном. Назвал он ее честь Героя России генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева.
«Я принял решение переименовать в Грозном улицу Социалистическую, расположенную в Шейх-Мансуровском районе. Отныне она будет носить имя Героя России, генерал-лейтенанта Абачева Эседуллы Абдулмуминовича», — написал Кадыров в соцсети.
По словам Кадырова, улица получила новое название в признание военных заслуг генерала и его подвигов в зоне специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Эседулла Абачев занимает должность заместителя командующего войсками Ленинградского военного округа.
Ранее Кадыров сообщил, что еще ни разу не посещал село Харкарой, расположенное в горах Веденского района. Он выразил желание открыть путешественникам все красоты Чечни.
