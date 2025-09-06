Макрон передал союзнику Путина результаты работы «коалиции желающих»

Макрон: Моди были переданы результаты работы «коалиции желающих»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переданы результаты работы «коалиции желающих» со встречи в четверг, заявил лидер Франции
Переданы результаты работы «коалиции желающих» со встречи в четверг, заявил лидер Франции Фото:

Президент Франции Эмманюэль Макрон передал результаты работы «коалиции желающих» премьер-министру Индии Нарендре Моди. Этим поделился лидер Франции в соцсетях.

«Я только что провел беседу с премьер-министром Моди. Я представил ему результаты работы, которую мы провели с ... Зеленским и нашими партнерами из коалиции желающих в четверг в Париже», — заявил Макрон. Сделал он это в социальной сети X.

Индия находится в хороших отношениях с Россией. Недавно президент РФ Владимир Путин провел личную встречу в рамках саммита ШОС с Моди. Там российский лидер отметил активно развивающиеся многоплановые российско-индийские связи.

Тем временем встреча «коалиции желающих» прошла в четверг, 4 сентября, в Париже. На ней обсуждалось размещение европейскими странами «сил сдерживания» после окончания конфликта на Украине. По итогу на территории страны будут размещены войска 26 государств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Франции Эмманюэль Макрон передал результаты работы «коалиции желающих» премьер-министру Индии Нарендре Моди. Этим поделился лидер Франции в соцсетях. «Я только что провел беседу с премьер-министром Моди. Я представил ему результаты работы, которую мы провели с ... Зеленским и нашими партнерами из коалиции желающих в четверг в Париже», — заявил Макрон. Сделал он это в социальной сети X. Индия находится в хороших отношениях с Россией. Недавно президент РФ Владимир Путин провел личную встречу в рамках саммита ШОС с Моди. Там российский лидер отметил активно развивающиеся многоплановые российско-индийские связи. Тем временем встреча «коалиции желающих» прошла в четверг, 4 сентября, в Париже. На ней обсуждалось размещение европейскими странами «сил сдерживания» после окончания конфликта на Украине. По итогу на территории страны будут размещены войска 26 государств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...