Макрон передал союзнику Путина результаты работы «коалиции желающих»

Президент Франции Эмманюэль Макрон передал результаты работы «коалиции желающих» премьер-министру Индии Нарендре Моди. Этим поделился лидер Франции в соцсетях.
«Я только что провел беседу с премьер-министром Моди. Я представил ему результаты работы, которую мы провели с ... Зеленским и нашими партнерами из коалиции желающих в четверг в Париже», — заявил Макрон. Сделал он это в социальной сети X.
Индия находится в хороших отношениях с Россией. Недавно президент РФ Владимир Путин провел личную встречу в рамках саммита ШОС с Моди. Там российский лидер отметил активно развивающиеся многоплановые российско-индийские связи.
Тем временем встреча «коалиции желающих» прошла в четверг, 4 сентября, в Париже. На ней обсуждалось размещение европейскими странами «сил сдерживания» после окончания конфликта на Украине. По итогу на территории страны будут размещены войска 26 государств.
