Выяснилось, сколько миллионов будут платить за учебу своих детей Пугачева и Галкин

Максим Галкин и Алла Пугачева запрещают своим детям пользоваться гаджетами и компьютером Фото: depositphotos.com

Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин будут тратить около 3 млн рублей в год на начальное образование двойняшек Лизы и Гарри. Дети будут учиться в одной из самых престижных и дорогих школ России — Первой Московской гимназии.

«Обучение в элитной гимназии стоит 170 тыс. руб. в месяц за одного ребенка», — сообщает портал «Подмосковье сегодня». Отмечается, что школа находится в деревне Липки Одинцовского района Московской области, всего в четырех километрах от деревни Грязь, где живет звездное семейство. На сайте учебного заведения говорится, что школа является альтернативой обучению за рубежом.

Сейчас с Лизой и Гарри занимается гувернер-француз, окончивший Сорбонну. А вот компьютер и гаджеты пока что находятся под запертом. Пугачева считает, что детям еще рано получать информацию извне.