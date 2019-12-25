Путин одним указом уволил пять генералов

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Международная выставка «Дорога-2019» в «Екатеринбург-Экспо».Екатеринбург, погоны, полиция, генерал-лейтенант полиции
Владимир Путин назначил новых руководителей в структурах МВД, СК, и МЧСФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

Президент России Владимир Путин отправил в отставку пять генералов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Среди них замглавы ГУ МВД по Воронежской области Вячеслав Воронцов, начальник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС Эдуард Чижиков, замглавы ГУ МВД по Краснодарскому краю Вячеслава Болгов, замруководителя Главного управления криминалистики СК Сергей Рябов и начальник УВД на Московском метрополитене Николай Савченко. В том же указе содержалась информация о новых назначениях в регионах в структурах МВД, СК, и МЧС.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области указом президента РФ Владимира Путина назначен новый начальник управления МВД — генерал-майор полиции Леонид Коломиец. А в Свердловской области освобожден от должности первый заместитель руководителя СУ СК Михаил Бусылко. В связи с расследованием в отношении него уголовного дела он находится под домашним арестом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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