Путин одним указом уволил пять генералов

Президент России Владимир Путин отправил в отставку пять генералов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Среди них замглавы ГУ МВД по Воронежской области Вячеслав Воронцов, начальник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС Эдуард Чижиков, замглавы ГУ МВД по Краснодарскому краю Вячеслава Болгов, замруководителя Главного управления криминалистики СК Сергей Рябов и начальник УВД на Московском метрополитене Николай Савченко. В том же указе содержалась информация о новых назначениях в регионах в структурах МВД, СК, и МЧС.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области указом президента РФ Владимира Путина назначен новый начальник управления МВД — генерал-майор полиции Леонид Коломиец. А в Свердловской области освобожден от должности первый заместитель руководителя СУ СК Михаил Бусылко. В связи с расследованием в отношении него уголовного дела он находится под домашним арестом.