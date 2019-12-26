Россиянам пообещали повышение цен на услуги ЖКХ в 2020 году

Суммы в платежках россиян в следующем году существенно вырастут Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет сразу на 4%. Цены на услуги ЖКХ повысятся 1 июля следующего года, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год.

«В 2020 году цены увеличатся один раз — с 1 июля, в среднем по стране на 4%. В 2019-м тарифы повышались дважды, поскольку учитывался рост НДС на 2%, в дальнейшем эта практика использоваться не будет», — рассказали газете «Известия» в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

Однократный рост цен на ЖКУ в 2020 году устанавливает распоряжение правительства РФ, в котором фиксируются предельные индексы повышения платы в регионах. По словам исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой, его действие распространяется на газ, электричество, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, а также вывоз мусора.

Летом 2019 года президент России Владимир Путин попросил ФАС обратить особое особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах. Об этом глава государства заявил на встрече с главой ФАС Игорем Артемьевым. «Игорь Юрьевич, хотел бы начать с того, на что наши граждане постоянно обращают внимание, в том числе это было, вы видели, в ходе последней „прямой линии“, — это необоснованный, как они считают, рост тарифов во многих регионах России», — отмечал тогда Путин. Президент считает именно эту тему наиболее важной для деятельности антимонопольного ведомства на сегодняшний день.

В июне текущего года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете необоснованного повышения цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции. Теперь региональные власти не смогут поднимать тарифы на коммунальные услуги без достаточных оснований для этого.