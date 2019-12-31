Ученые обнаружили, что ВИЧ стал заразнее

Вирусы ВИЧ стали активнее накапливаться в крови человека Фото: Анна Майорова © URA.RU

Из-за постоянно мутирующего вируса ВИЧ становится все заразнее. Американские биологи выяснили, что более успешные вирусы размножаются в два раза быстрее и активнее накапливаются в крови человека в большем количестве.

Ученые из Калифорнийского университета провели исследования на 41 тысяче пациентов, зараженных ВИЧ, и пришли к выводу, что в их крови количество вирусов за прошедшие 10 лет увеличилось практически в два раза, в связи с чем возросла и его заразность, пишет РЕН ТВ со ссылкой на работу в научном журнале Nature Communications.

Биологи установили, в 2007 году в одном миллилитре крови больного содержалось 13? тысяч вирусов иммунодефицита человека, но уже в 2016 году их стало более 22? тысяч. Ученые делают вывод, что ВИЧ эволюционирует в сторону большей заразности. Они считают, что такие изменения вполне закономерны, пишет Nation News. Более того, по их мнению, тенденция повышения заразности крайне стабильна и никак не зависит от стратегии борьбы с инфекцией.