Назван первый кандидат на пост вице-премьера в новом правительстве России

Первым заместителем премьер-министра Михаила Мишустина может стать нынешний помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник.
«Андрей Белоусов может стать первым заместителем премьера. „Ведомостям“ информацию сообщили три федеральных чиновника», — пишет газета. Сейчас исполняющим обязанности заместителя премьера является министр финансов Антон Силуанов. В администрации президента информацию не комментируют.
Белоусов окончил МГУ им. Ломоносова. Свою карьеру в государственной службе министр начал в 2006 году с должности заместителя министра экономического развития по макроэкономике и реализации федеральных целевых программ. В 2012 году Белоусов стал министром экономического развития, а в июне 2013 года президент России Владимир Путин назначил его помощником по экономике.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев вместо с правительством ушел в отставку. Путин назначил бывшего премьера на пост зампредседателя Совета Безопасности, напоминает RT. Новым премьером стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.