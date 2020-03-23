Правительству РФ предложили признать коронавирус форс-мажором

Признание коронавируса форс-мажором упростит жизнь бизнесу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Коронавирус следует законодательно признать обстоятельством непреодолимой силы для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для представителей отраслей, оказавшихся в особенно сложном положении. Это позволит бизнесу получить отсрочку в случае невозможности исполнить какие-либо обязательства. С соответствующей инициативой к правительству РФ обратилось Агентство стратегических инициатив (АСИ).

«Только обстоятельства непреодолимой силы могут снять с предпринимателя эту ответственность», — цитирует «Российская газета» письмо. Кроме того, АСИ предлагает ввести налоговые каникулы до 1 июля, мораторий на начисление и уплату арендных платежей до 1 сентября, амнистию по налоговым и административным штрафам, начисленным в 2020 году, а также запрет на новые штрафы до 1 сентября.

При этом в АСИ сочли важным увеличить пороги для применения упрощенной системы налогообложения со ставкой налога в 6% до 800 млн рублей и для ставки в 15% до двух миллиардов рублей. Также агентство предлагает отсрочить проведение выездных проверок до конца 2020 года для хозяйствующих субъектов, в том числе бюджетного сектора.

Ранее о колоссальных убытках из-за пандемии коронавируса уже сообщали авиаперевозчики и ретейлеры. Остаться без работы из-за запрета на проведение массовых мероприятий могут и свыше 140 тысяч сотрудников развлекательной индустрии. Без источников дохода также могут остаться строители, машиностроители, работники общепита и туриндустрии. Однако, как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, компании, которые будут увольнять сотрудников или задерживать им зарплаты в период пандемии коронавируса, будут подвергаться наказаниям.