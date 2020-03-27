Китайские ученые выяснили, какая болезнь повышает смертность от коронавируса

Пациенты с COVID-19 получали одинаковое лечение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Уровень смертности от коронавируса в 4,5 раза увеличивают сердечно-сосудистые заболевания. Об этом говорится в исследовании китайских ученых, которое опубликовано в журнале JAMA Cardiology.

Были проанализированы истории болезней более 400 жителей Уханя, которые попали в одну из городских клиник в период с 20 января по 10 февраля. Все пациенты получали одинаковое лечение и уход, что позволило определить влияние сердечно-сосудистых заболеваний на развитие коронавируса.

«Проблемы с сердцем были характерны для многих пациентов с COVID-19 в Ухане, что может объяснить высокий уровень смертности в больницах», — говорится в исследовании. Однако, по словам ученых, данный вопрос требует дополнительного изучения.

По данным на 27 марта, во всем мире зафиксировано 534 тысячи заболевших коронавирусом. Погибли 24 тысячи человек, еще 119 тысяч пошли на поправку. Как сообщает телеканал 360, появление нового коронавируса предсказывали еще несколько лет назад — об этом говорилось в статье, посвященной атипичной пневмонии 2003 года.

После вспышки COVID-19 в Китае после выявили новую инфекцию — хантавирус, пишет «Национальная служба новостей». От него уже скончался один пациент, уточняет «Утро.ру». Власти КНР с 28 марта временно запретили въезд в страну иностранным гражданам с действующими визами и видами на жительство, передает RT.