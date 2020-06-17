Милонов объяснил, почему пособия для всех — это несправедливо

Виталий Милонов отметил, что пособия помогают не только отдельным категориям граждан, но и экономике в целом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Выплатить пособия в условиях пандемии коронавируса всем россиянам было бы несправедливо. Одним гражданам деньги жизненно необходимы, а для других они стали бы всего лишь приятным бонусом, объяснил в разговоре с URA.RU депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Надо понимать, у кого эти деньги пойдут на еду и будут очень важны, а для кого это будет бонусом на новый телефон. Правильно, что поддержка выделяется тем, кому она нужна, потому что они сразу потратят эти деньги», — заявил депутат.

Милонов отметил, что пособия помогают не только отдельным категориям граждан, но и экономике в целом. Он подчеркнул, что, потратив пособия, люди отдадут деньги в оборот, и экономика наполнится дополнительными средствами.

В условиях пандемии и кризиса в России появляется все больше социальных групп, которым предлагают выплачивать пособия. Так, недавно предложили ввести временное дополнительное пособие для одиноких матерей и отцов, пишет RT. Также уже предлагали ввести дополнительные выплаты для учителей за работу на ЕГЭ. Хотят оказывать помощь и семьям, в которых родители остались без работы.

Несмотря на большое количество выплат, бюджет страны должен справиться с расходами, рассказал URA.RU ведущий эксперт Института современного развития, экономист, автор рубрики «Финансы и инвестиции» в журнале Forbes Никита Масленников. «Я думаю, что все опасения, что бюджет пострадает, пока лишены оснований. Хотя, конечно, в этом году бюджет будет дефицитный. Дефицит федерального бюджета составит от 4% до 6% и до 8,5% по консолидированному бюджету», — объяснил он.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.