Россиянам рассказали, что делать при незаконном увольнении

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее стало известно, что власти отказались от особых правил увольнений и простоя во время пандемии. В результате Минтруд разрешил увольнять россиян в пандемию коронавируса, пишет « Царьград ». По данным аналитиков, первыми на фоне кризиса увольняют уборщиц и маркетологов, сообщает агентство Nation News . Как заявил министр труда РФ Антон Котяков, в мае уровень безработицы достиг 6,1%, но при этом остается значительно ниже, чем в ряде развитых государств, напоминает RT .

Также работодатель не имеет права уволить работника, если объемов работы нет и в этом нет вины ни сотрудника, ни работодателя. При этом работодатель обязан оплачивать работнику 2/3 оклада. Если на увольнении сотрудника продолжат настаивать, то работнику необходимо обратиться в трудовую инспекцию и прокуратуру, чтобы доказать нарушение своих прав в суде.

Вместо этого следует предлагать увольнение по соглашению сторон. Как рассказала эксперт, подобное соглашение оформляется письменно с подписями работодателя и сотрудника, а в самом документе перечисляются все договоренности при увольнении. «Нужно обратить внимание на то, чтобы в тексте была формулировка: „Настоящее соглашение является неотъемлемой частью трудового договора №…“. Эта маленькая формальность позволит привязать соглашение к трудовому договору, поскольку именно по трудовому договору закон допускает выплаты выходного пособия», — рассказала Дайнеко.

«Работодатель не вправе принуждать работника написать заявление и уволиться. Это незаконно», — напомнила эксперт в беседе с РИА «Новости». По мнению Дайнеко, работнику не нужно соглашаться на увольнение по собственному желанию.

Во избежание увольнения по принуждению начальства сотруднику необходимо заключить соглашение об увольнении со своим работодателем. Такой совет дала эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Ольга Дайнеко.

Работнику не нужно соглашаться на увольнение по собственному желанию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно