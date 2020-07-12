Команде Фургала не удалось набрать массовку на новый митинг

Губернатор Сергей Фургал был арестован 9 июля по подозрению в организации убийств Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

На несанкционированные митинги в поддержку арестованного Сергея Фургала в 13 населенных пунктах Хабаровского края в воскресенье, 12 июля, вышло менее 3000 человек, хотя днем ранее участвовало 12 тысяч. Инсайдеры отмечают, что представителям администрации губернатора (именно их называют причастными к проведению «стихийных» митингов) хватило сил только на разовые акции в защиту главы края.

«Судя по динамике протеста, его организаторам из окружения Сергея Фургала хватило ресурсов и организационных возможностей лишь для одиночного залпа», — сообщает канал «Нешпорт». Модераторами митингов в регионе издание называет первого зампреда правительства Хабаровского края Владимира Хлапова, пресс-секретаря губернатора Надежду Томченко и помощника главы региона Захара Синяговского.

«Сегодняшний остаточный протестный массив стал, по большому счету, реальным отражением ядра сторонников Сергея Фургала», — резюмирует канал. Сегодня в администрации губернатора силовики проводят обыски, а окружению Фургала грозит уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам (о чем уже сообщила СМИ пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко).

Версию, что за организацией митингов в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края стоят представители его команды, первыми выдвинули сотрудники регионального ГУ МВД. Мобилизация населения проходила через медиа, важное место занимало пиар-продвижение Фургала, в которое могли вкладываться до 280 миллионов рублей из бюджета и столько же из других источников.

Губернатор Сергей Фургал был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств. Его арестовали до 9 сентября. Через два дня после задержания в Хабаровске начались митинги в поддержку губернатора. Член Совета при президенте РФ по правам человека Шота Горгадзе отметил, что акции в поддержку Фургала только навредят главе Хабаровского края. В деле должен разбираться суд присяжных.

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