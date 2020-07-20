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Ранее член совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Альшанская рассказала, что в России впервые опробована практика усыновления онлайн . Это нововведение появилось из-за закрытия детских домов в период пандемии, пишет « Федеральное агентство новостей ».

Дети-сироты во время пандемии остались без помощи волонтеров. «Визиты волонтеров прекращены в 94% организаций для детей-сирот, а 97% ввели ограничения на выход детей за пределы организаций» — приводит РИА «Новости» данные из отчета благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Отмечается, что ежедневные прогулки с сиротами сократились на 26%.

«496 организаций указали, что не получают никаких выплат от учредителя для стимулирования работы сотрудников в условиях пандемии коронавируса», — цитирует ТАСС Совет. Отмечается, что в 542 организациях нет дополнительных мер поддержки сотрудников.

Социальную поддержку во время пандемии коронавируса не получали больше половины (59%) организаций для детей-сирот. Волонтеры перестали приходить в такие организации. Об этом сообщили в пресс-службе Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

Отмечается, что ежедневные прогулки с сиротами сократились на 26% Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

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