19 июля 2020

Во время пандемии сироты остались без помощи волонтеров. Их попечители не получают выплат

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Архивные фото 2011 г. Павел Астахов посетил Курганский детский дом. Курган , детская площадка, курганский детский дом
Отмечается, что ежедневные прогулки с сиротами сократились на 26% Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Социальную поддержку во время пандемии коронавируса не получали больше половины (59%) организаций для детей-сирот. Волонтеры перестали приходить в такие организации. Об этом сообщили в пресс-службе Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

«496 организаций указали, что не получают никаких выплат от учредителя для стимулирования работы сотрудников в условиях пандемии коронавируса», — цитирует ТАСС Совет. Отмечается, что в 542 организациях нет дополнительных мер поддержки сотрудников.

Дети-сироты во время пандемии остались без помощи волонтеров. «Визиты волонтеров прекращены в 94% организаций для детей-сирот, а 97% ввели ограничения на выход детей за пределы организаций» — приводит РИА «Новости» данные из отчета благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Отмечается, что ежедневные прогулки с сиротами сократились на 26%.

Ранее член совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Альшанская рассказала, что в России впервые опробована практика усыновления онлайн. Это нововведение появилось из-за закрытия детских домов в период пандемии, пишет «Федеральное агентство новостей».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...