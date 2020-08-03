Онищенко нашел виновных в нагнетании паники вокруг коронавируса

Депутат усмотрел в ситуации с коронавирусом элементы гибридной войны. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В работе СМИ во время пандемии коронавируса есть элементы террористической информационной угрозы и даже гибридной войны. Тем не менее, доказательств искусственности COVID-19 пока нет, заявил депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«По ковиду нет доказательств пока, что это искусственный вирус. <…> Здесь элементы гибридной войны сосредоточены в сегменте спланированной террористической информационной угрозы вокруг этого вируса», — заявил эпидемиолог в интервью «Национальной службе новостей».

Онищенко объяснил, что СМИ накаляют ситуацию с распространением инфекции, хотя на самом деле ее можно оценить как умеренно опасную. Это дестабилизирует общество, подрывает экономику и запугивает людей, считает депутат. В таких условиях как раз и идет проверка технологий информационной войны, заключил Онищенко.

Ранее известный доктор Леонид Рошаль назвал коронавирус репетицией биологической войны. Эксперт заявил, что пандемия помогла проверить систему здравоохранения.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.