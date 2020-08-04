В столице Ливана — Бейруте — взорвалась бомба, речь идет об атаке. Такую версию озвучил президент США Дональд Трамп со ссылкой на американских генералов.
Во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме главе государства задали вопрос, считает ли он, что в ливанской столице произошла атака. Трамп дал положительный ответ. «Исходя из взрыва, похоже на то. Я встречался с некоторыми из наших замечательных генералов. <…> Похоже, они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба, да», — приводит ТАСС слова американского лидера.
Разрушительный взрыв в порту Бейрута прогремел вечером 4 августа. Изначально предполагалось, что причиной стала пиротехника, но позже властями страны была озвучена другая версия: во время сварочных работ взорвались 2700 тонн селитры. По последним данным, погибли по меньшей мере 78 человек, порядка четырех тысяч получили ранения.
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