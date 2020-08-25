ВОЗ прогнозирует новые случаи повторного заражения коронавирусом

Новые случаи повторного заражения коронавирусом будут встречаться, но это не станет регулярным явлением. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.
«У нас время от времени были сообщения о том, что люди получали негативный тест, а потом позитивный тест. Вероятно, мы увидим еще подобные случаи, но они не будут регулярными», — цитирует РИА «Новости» Харрис. По ее словам, противоречивые показатели у заболевших могли быть вызваны ошибкой в тестах. Новых случаев повторного заражения насчитывается один на 23 миллиона, добавила она.
Ранее издание RTHK заявило, что в Гонконге впервые зафиксировали возможность повторного заражения COVID-19. Результаты исследований ученых подтвердили, что 33-летний мужчина переболел коронавирусом два раза. Интервал составил четыре с половиной месяца.
Глава республики Тува Шолбан Кара-оола тоже рассказал, что повторно заразился коронавирусом. По его словам, он испытывает сильные головные боли, передает RT. Вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что в его крови могло снизиться количество антител. Врачи еще не подтвердили диагноз главы республики.
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