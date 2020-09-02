02 сентября 2020

При правительстве создан спецсовет для поступающих в вузы. От его решения зависит, на кого учиться

© Служба новостей «URA.RU»
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КГУ Приемная комиссия Курган, кгу, абитуриент
Вузы будут ориентировать на спрос специалистов в стране Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

При российском правительстве создаётся Координационный совет, который будет устанавливать квоты по приему на обучение в высшие учебные заведения страны. Совет, который возглавит министр науки и образования Валерий Фальков, намерен делать запросы в регионы, какие специалисты им необходимы, а затем распределять квоты на целевое обучение среди абитуриентов.

Постановление о создании Совета подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В документе указано, что члены Совета будут запрашивать в регионах и у крупных предприятий информацию о недостающих специалистах, а затем на основе этих данных формировать бюджетные места и определять квоты на целевое обучение в высших учебных заведениях. «Совет призван… обеспечить согласованные действия федеральных органов государственной власти субъектов РФ и крупнейших работодателей для реализации единой государственной политики в по вопросам планирования и распределения общих объемов контрольных цифр приема и объема установления квоты на целевое обучение», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что число поступающих в вузы возросло по сравнению с прошлым годом, несмотря на пандемию коронавируса. Рост числа абитуриентов отметили в Вышсшей школе экономики, Российской академии народного хозяйства и государственной службы и Московском автомобильно-дорожном техническом университете и ряде других вузов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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