День отечественного танкостроения, на котором демонстрировалась новейшая военная техника, стал народным праздником для россиян. Об этом заявил присутствовавший там глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев.
«Для нас этот год особенный. Столетие отечественного танкостроения стало народным праздником», — подчеркнул Пинаев. Он рассказал, что Нижний Тагил главный поставщик танков в России.
«Танки — это уральская марка и уральский характер», — добавил мэр горда. Он напомнил, что Нижний Тагил в этом году получил звание «Город трудовой доблести».
Парад также посетили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Пинаев подчеркнул важность праздника и поблагодарил гостей.
Нижнетагильская выставка Russian Arms Expo последний раз проходила в 2015 году. А 12 сентября в Нижнем Тагиле провели демонстрацию новейшей техники, воссоздав атмосферу выставки.
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