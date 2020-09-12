Военный эксперт рассказал, есть ли у ЧВК Вагнера самолеты

Литовкин рассказал, что у ЧВК Вагнера нет самолетов Фото: Илья Московец © URA.RU

Разговоры о том, что частная военная компания (ЧВК) Вагнера потеряла два самолета в Ливии, ведутся конкурентами, чтобы дискредитировать организацию. Таким мнением с URA.RU поделился военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Разговоры о крушении Миг-29 ЧВК Вагнера проходят в рамках конкурентной борьбы. Это попытка других военных компаний дискредитировать компанию Вагнера», — рассказал Литовкин. По его словам, в этом может быть заинтересована американская военная компания. «У ЧВК Вагнера нет самолетов», — добавил политолог.

Также Литовкин рассказал, что ЧВК Вагнера ассоциируется с Россией. Поэтому политическим противникам РФ выгодно приписывать России действия частной военной компании.

Ранее в Пентагоне заявили, что два истребителя Миг-29, которые были сбиты в Ливии, принадлежали ЧВК Вагнера. Информацию подтвердил контр-адмирал Хайди Берг, руководящий разведкой США в Африке.