11 сентября 2020

Пентагон раскрыл данные о потерях ЧВК Вагнера

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВВС. Стрижи. Чввауш. Челябинск., самолет, стрижи, миг-29, авиашоу
Разведка США предполагает, что российские истребители наносили удары по Ливии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Частная военная компания (ЧВК) Вагнера потеряла в боях в Ливии два самолета Миг-29. Об этом сообщил в своем Twitter корреспондент издания AI-Monitor при Пентагоне Джаред Сзуба.

«Русские разбили два МиГ-29 в Ливии — один 29 июня, другой 7 сентября», — рассказал Сзуба. По его словам, информацию подтвердил контр-адмирал Хайди Берг, руководящий разведкой США в Африке.

Военные США предполагают, что российские истребители наносили удары по целям в Ливии. Атакующими самолетами могли быть МиГ-29 или Су-24 Fencer.

8 сентября в Ливии сбили истребитель Миг-29. Не сообщалось, кто именно сбил самолет. Эксперты посчитали фейком информацию о том, что пилотом был российский летчик, передает «Царьград». По данным издания, доказательств присутствия российских силовиков в Ливии нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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