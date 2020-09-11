Пентагон раскрыл данные о потерях ЧВК Вагнера

Частная военная компания (ЧВК) Вагнера потеряла в боях в Ливии два самолета Миг-29. Об этом сообщил в своем Twitter корреспондент издания AI-Monitor при Пентагоне Джаред Сзуба.
«Русские разбили два МиГ-29 в Ливии — один 29 июня, другой 7 сентября», — рассказал Сзуба. По его словам, информацию подтвердил контр-адмирал Хайди Берг, руководящий разведкой США в Африке.
Военные США предполагают, что российские истребители наносили удары по целям в Ливии. Атакующими самолетами могли быть МиГ-29 или Су-24 Fencer.
8 сентября в Ливии сбили истребитель Миг-29. Не сообщалось, кто именно сбил самолет. Эксперты посчитали фейком информацию о том, что пилотом был российский летчик, передает «
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