Москвичей предупредили об опасности из-за сильного ветра

В регионе ожидается сильный ветер (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Москве и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра.

«Предупреждение о сильном ветре в столице действует с 09:00 воскресенья до 09:00 вторника, а в области — с 07:00 воскресенья до 07:00 вторника», — пишет сайт «Подмосковье сегодня». «Желтый» — это уровень опасности, когда возможны осадки, грозы, возрастание порывов ветра, высокие или низкие температуры и прочее. Такая погода может представлять опасность для отдельных видов социально-экономической деятельности.

По данным издания, «желтый» уровень опасности объявили также в Рязанской и Ярославской областях. В Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Белгородской и Курской областях объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Это значит, что в регионах можно ожидать шквалы, ливни, грозы, град, жару, морозы, снегопады или метели. Такая погода может привести к значительному материальному ущербу и даже человеческим жертвам.

Ранее «желтый» уровень опасности в Подмосковье объявляли в начале сентября. Тогда был риск возникновения лесных пожаров.