13 сентября 2020

В Госдуме придумали, как наказывать депутатов за ложь избирателям

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Президиума ГенСовета партии
Депутатов следует штрафовать и лишать мандатов за невыполнение предвыборных обещаний, уверен Олег Нилов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Политиков, которые не следуют своим предвыборным программам и обещаниям после избрания депутатами, необходимо наказывать штрафами и лишением мандата. С такой инициативой выступил замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов.

«Нужно принимать закон о политическом мошенничестве. Я его буду предлагать. Конечно, его никто не примет», — приводит ТАСС слова парламентария, произнесенные на площадке марафона «Ночь выборов» в пресс-центре агентства.

Нилов пояснил, что его инициатива касается заявлениях кандидатов по конкретным направлениям в период предвыборной кампании. Эти обещания, как и программные заявления, можно фиксировать нотариально, а в случае невыполнения считать это поводом для возбуждения уголовного дела. «Я предлагаю уголовную статью, но с легким наказанием, какое только возможно — штраф», — добавил депутат, подчеркнув, что судимость по этой статье автоматически приведет к лишению депутатского мандата.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...