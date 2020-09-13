В Госдуме придумали, как наказывать депутатов за ложь избирателям

Политиков, которые не следуют своим предвыборным программам и обещаниям после избрания депутатами, необходимо наказывать штрафами и лишением мандата. С такой инициативой выступил замруководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Нилов.
«Нужно принимать закон о политическом мошенничестве. Я его буду предлагать. Конечно, его никто не примет», — приводит ТАСС слова парламентария, произнесенные на площадке марафона «Ночь выборов» в пресс-центре агентства.
Нилов пояснил, что его инициатива касается заявлениях кандидатов по конкретным направлениям в период предвыборной кампании. Эти обещания, как и программные заявления, можно фиксировать нотариально, а в случае невыполнения считать это поводом для возбуждения уголовного дела. «Я предлагаю уголовную статью, но с легким наказанием, какое только возможно — штраф», — добавил депутат, подчеркнув, что судимость по этой статье автоматически приведет к лишению депутатского мандата.
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