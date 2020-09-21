В Кремле рассказали о планах Путина на совещание в Екатеринбурге

Владимир Путин по видеосвязи проведет заседание совета Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Президент России Владимир Путин пока не планирует посещать Екатеринбург для проведения заседания совета по развитию спорта. Представитель Кремля Дмитрий Песков во время общения с прессой сообщил URA.RU, что участие главы государства в мероприятии готовится в режиме видеосвязи.

При этом Песков подтвердил, что заседание планируется провести в первой декаде октября. Будут ли задействованы для мероприятия какие-либо площадки в Екатеринбурге, пока точно неизвестно. «Пока не могу точно сказать. В рамках ВКС зачастую многие точки задействуются и находятся на связи, посмотрим, как будет», — ответил Дмитрий Песков на вопрос URA.RU.

Ранее появлялась информация о том, что в Екатеринбурге в начале октября может пройти заседание совета при президенте РФ по развитию спорта. В пресс-службе министерства спорта РФ URA.RU подтверждали, что в мероприятии примет участие глава ведомства Олег Матыцин, который презентует проект развития спорта в РФ до 2030 года.