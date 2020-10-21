В Курган свозили тюменских коров и незаконно сжигали их

В Кургане за полгода незаконно сожгли 59 тонн трупов животных, в том числе и коров. Компания уничтожала биологические отходы предприятий Тюменской и Курганской областей. Об этом сообщило Управление Россельхознадзора по Курганской области.
«Внимание мониторинговой группы Управления Россельхознадзора по Курганской области привлекла подозрительная деятельность курганского предприятия по переработке биологических отходов», — рассказали в пресс-службе. За полгода на предприятии уничтожили более 59 тонн биологических отходов.
В октябре деятельность компании проверили сотрудники Управления и межрайонной природоохранной прокуратуры. На предприятии специалисты нашли ряд нарушений: в момент уничтожения отходов не присутствовал ветеринарный специалист, не было актов на уничтожение биологических отходов, отсутствовал договор с ветеринарными специалистами, документы были оформлены с нарушением правил, рабочие места были организованы с нарушениями. Специалисты передали материалы по работе компании в прокуратуру.
Поводом для проверки стал труп коровы, который ранее обнаружили в Ялуторовском районе Тюменской области. Данный труп должна была сжечь компания «Утилитсервис». Тогда за нарушение ветеринарных правил предприятие оштрафовали на 500 тыс. рублей.
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