В Москве простились с протоиереем Смирновым. Фото, видео

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Дмитрий Смирнов скончался от хронической болезни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В храме Христа Спасителя прошло отпевание протоиерея Дмитрия Смирнова. Об этом сообщили в столичной патриархии.

Во время прощания со священнослужителем стало известно, где его похоронят. «По благословению патриарха Кирилла отца Дмитрия похоронят за алтарем храма Благовещения пресвятой Богородицы в Петровском парке», — приводит РИА «Новости» заявление московской патриархии. На заупокойное богослужение пришли более 2,5 тысячи человек, передает «Пятый канал».

21 октября Смирнов умер от хронической болезни, месяц проведя в реанимации. Чем именно болел 69-летний протоиерей, не уточняется. Известно, что коронавирусом он заразился еще в мае.

Смирнов прославился своими скандальными высказываниями. Протоиерей выступал против абортов, отрицал существование коронавируса и боролся с пропагандой гомосексуализма. Женщин в гражданском браке священнослужитель сравнивал с «бесплатными проститутками», теорию Дарвина считал ненаучной и говорил, что девочкам необязательно получать образование, сообщает телеканал 360.

Прощание с Дмитрием Смирновым. Москва
Проститься с Дмитрием Смирновым пришли более 2500 человек
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Прощание с Дмитрием Смирновым. Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Прощание с Дмитрием Смирновым. Москва
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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