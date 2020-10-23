В храме Христа Спасителя прошло отпевание протоиерея Дмитрия Смирнова. Об этом сообщили в столичной патриархии.
Во время прощания со священнослужителем стало известно, где его похоронят. «По благословению патриарха Кирилла отца Дмитрия похоронят за алтарем храма Благовещения пресвятой Богородицы в Петровском парке», — приводит РИА «Новости» заявление московской патриархии. На заупокойное богослужение пришли более 2,5 тысячи человек, передает «Пятый канал».
21 октября Смирнов умер от хронической болезни, месяц проведя в реанимации. Чем именно болел 69-летний протоиерей, не уточняется. Известно, что коронавирусом он заразился еще в мае.
Смирнов прославился своими скандальными высказываниями. Протоиерей выступал против абортов, отрицал существование коронавируса и боролся с пропагандой гомосексуализма. Женщин в гражданском браке священнослужитель сравнивал с «бесплатными проститутками», теорию Дарвина считал ненаучной и говорил, что девочкам необязательно получать образование, сообщает телеканал 360.
Подписывайтесь на URA.RU в