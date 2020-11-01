Собянин оценил эффективность мер против коронавируса

Мэр Москвы отметил снижение числа заболевших пневмонией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве наблюдается тенденция к снижению заболеваемости пневмонией. Как заявил мэр города Сергей Собянин, в связи с этим есть надежда на то, что ситуация с коронавирусом в городе не ухудшится.

«Меры показали свою эффективность и дают явную надежду, что ситуация не будет ухудшаться», — отметил Собянин в интервью на телеканале «Россия-1». Однако он выразил обеспокоенность подъемом заболеваемости ОРВИ и гриппом, из-за чего жителям стоит отнестись внимательнее к своему здоровью. По словам Собянина, неизвестно, как может повлиять инфекция ОРВИ и гриппа на коронавирус, пишет Life .

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что одновременное заражение коронавирусом и гриппом протекает в тяжелой форме и увеличивает риск летального исхода, пишет агентство Nation News. Разработку единой вакцины от этих двух заболеваний начал научный центр «Вектор», передает телеканал 360.