Свердловский губернатор выбрал главных героев региона 2023 года. На них будет смотреть весь мир

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Официальный сайт летней Универсиады-2023. Екатеринбург, логотип, екатеринбург , универсиада, универсиада2023
Губернатор представит проект официальных талисманов Универсиады Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представит зампреду правительства РФ Дмитрию Чернышенко проект официальных талисманов Универсиады-2023, следует из графика главы региона. Федеральный чиновник в марте возглавил оргкомитет студенческих игр.

По данным URA.RU, губернатор представит три талисмана. Среди них, вероятно, будут юный олень и девушка-лисичка. Общероссийское голосование по выбору маскотов Универсиады стартовало в январе, в списке номинантов были лиственница, клюква и кабан. Финальные результаты представлены не были. В состав жюри по выбору талисманов вошли в том числе губернатор Евгений Куйвашев, телеведущий Сергей Светлаков, автогонщик Сергей Карякин, заслуженный художник РФ Сергей Айнутдинов.

Представить маскотов Универсиады планировалось на форуме «Россия — спортивная держава» в Екатеринбурге. Из-за коронавируса мероприятие сначала перенесли на октябрь, а потом решили провести в Казани.

В графике главы региона на эту неделю также запланирована встреча с руководителем дирекции Универсиады Александром Черновым, расширенный штаб по коронавирусу, который намечен на вторник, и традиционное заседание правительства региона в четверг. В этот же день Евгений Куйвашев примет участие в совместном заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ и комитета Госдумы по транспорту и строительству.

URA.RU сообщало, что президент России Владимир Путин в январе подписал указ о проведении летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, она пройдет с 8 по 19 августа 2023 года. Ранее всемирные студенческие игры в России проходили в Казани и в Красноярске.

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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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