05 ноября 2020

Россияне в соцсетях отправили депутатов работать за мигрантов. «Лопаты в руки и вперед с песней»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, мусор, мигрант, гастарбайтер, уборка мусора, мусор в воде, коммунальные службы, разнорабочий, набережная городского пруда, уборка города, город екатеринбург, мешок для мусора, работа на лето, дворник, очистка водоема, чистка городского пруда
Россияне даже «раздали» политикам должности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россияне отказались работать вместо мигрантов за маленькие зарплаты, как предлагал председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Вместо этого пользователи соцсетей предложили депутатам самим взять лопаты в руки.

«Трудяги и так работают, не в кабинетах сидят. Вот там надо и в Думе проредить, и лопаты в руки, и вперед с песней», — пишет Галина Малинкина «ВКонтакте». Девушку поддержали лайками сразу семь человек. Также россияне отметили, что у мигрантов слишком маленькие зарплаты.

Потрудиться вместо приезжих рабочих россиянам предложили сразу несколько политиков. Эта необходимость возникла из-за коронавируса, который спровоцировал нехватку трудовых мигрантов в стране. Число трудящихся из-за рубежа сократилось в 2020 году на 22,5%, уточняет RT.

Часть пользователей призналась, что работает круглосуточно и без предложений чиновников
Русла Львов
Большинство ответили на инициативу чиновников аналогичным предложением
Нина Останина
Некоторые напомнили, что у мигрантов слишком низкие зарплаты
Раиса Данилова
Тут же нашлись те, кто готов устроиться на стройки и в ЖКХ, но только если зарплата будет выше
Валентина Зимницкая
Часть пользователей обвинила депутатов в плохой социальной политике
Сергей Анисиферов
В соцсетях политикам даже распределили должности
Светлана Зайцева

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...