Россияне даже «раздали» политикам должности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россияне отказались работать вместо мигрантов за маленькие зарплаты, как предлагал председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Вместо этого пользователи соцсетей предложили депутатам самим взять лопаты в руки.

«Трудяги и так работают, не в кабинетах сидят. Вот там надо и в Думе проредить, и лопаты в руки, и вперед с песней», — пишет Галина Малинкина «ВКонтакте». Девушку поддержали лайками сразу семь человек. Также россияне отметили, что у мигрантов слишком маленькие зарплаты.

Потрудиться вместо приезжих рабочих россиянам предложили сразу несколько политиков. Эта необходимость возникла из-за коронавируса, который спровоцировал нехватку трудовых мигрантов в стране. Число трудящихся из-за рубежа сократилось в 2020 году на 22,5%, уточняет RT.

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