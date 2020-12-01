Глава Росстандарта Алексей Абрамов попросил об увольнении

Глава Росстандарта Алексей Абрамов намерен покинуть свой пост. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства.
«Алексей Абрамов планирует освободить должность руководителя агентства. Заявление по собственному желанию написано и находится на рассмотрении в Минпромторге», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы. Там добавили, что Абрамов находится в отпуске до 6 декабря. Его обязанности исполняет заместитель Антон Шалаев.
В Минпромторге РФ агентству лишь подтвердили информацию об отпуске. Алексей Абрамов, как отмечается, возглавляет ведомство с 2014 года.
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