01 декабря 2020

Глава Росстандарта Алексей Абрамов попросил об увольнении

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло, кресло главы района, офисное кресло
Алексей Абрамов написал заявление по собственному желанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Росстандарта Алексей Абрамов намерен покинуть свой пост. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства.

«Алексей Абрамов планирует освободить должность руководителя агентства. Заявление по собственному желанию написано и находится на рассмотрении в Минпромторге», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы. Там добавили, что Абрамов находится в отпуске до 6 декабря. Его обязанности исполняет заместитель Антон Шалаев.

В Минпромторге РФ агентству лишь подтвердили информацию об отпуске. Алексей Абрамов, как отмечается, возглавляет ведомство с 2014 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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