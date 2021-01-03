Биолог опровергла опасность алкоголя при вакцинации от COVID

Биолог усомнилась во вреде алкоголя при вакцинации Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Алкоголь не является препятствием или противопоказанием для вакцинации от COVID-19. Как заявляет молекулярный биолог Ирина Якутенко никаких данных о том, что спиртные напитки могут помешать формированию иммунитета от коронавирусной вакцины или вызвать тяжелые побочные эффекты, не существует.

«Теоретически у векторных вакцин возможна гепатотоксичность, так как аденовирусы любят размножаться в печени. Но, во-первых, существуют способы преодолеть это, а во-вторых, мы не видели данных о гепатотоксичности вакцин от коронавируса — возможно, пока, но тем не менее. Более того, разные чиновники называли разные сроки отказа от алкоголя, так что вообще неясно, о чем мы говорим», — заявила в интервью «Фонтанке» Ирина Якутенко.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра фундаментальной трансляционной медицины Александр Чепурнов рассказал URA.RU, что употребление алкоголя после прививки от коронавируса снизит эффективность вакцины. Он отметил, что из-за воздействия алкоголя у человека изменяется работа иммунной системы, которая формируется в печени. В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала россиянам на несколько дней отказаться от алкоголя при вакцинации от коронавируса. Она отметила необходимость «помочь организму», а не нагружать его стрессом для иммунитета, который представляет собой алкоголь.