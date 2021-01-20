20 января 2021

Замглавы Минкульта РФ Овсиенко освобожден от должности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Административные здания Москвы. Иллюстрации. Антон Белицкий , минкульт РФ, министерство культуры рф, табличка
Пост покидает уже второй заместитель министра культуры Фото: Антон Белицкий

Заместитель министра культуры России Николай Овсиенко освобожден от должности в связи с сокращением госаппарата, сообщила замминистра культуры Алла Манилова.

«Распоряжение вышло. Это в рамках сокращения госаппарата, в результате которого уволен и Ксензов, исключительно в рамках этой реформы», — цитирует Манилову «РИА Новости». Овсиенко занимал пост замминистра с февраля 2019 года. Он курировал департамент управления делами и департамент науки и образования.

Ранее сообщалось, что в рамках реформы в центральных аппаратах федеральных ведомств сократят штат на 5%, в территориальных органах — на 10%, в основном за счет вакантных позиций. Как сообщалось, главная цель «административной реформы» заключается не в увольнениях и сокращениях, а в приведении в единый вид системы управления в министерствах. В частности, министру культуры РФ Ольге Любимовой предстоит вдвое сократить число заместителей: с шести до трех. 18 января должность уже покинул Максим Ксензов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...