Замглавы Минкульта РФ Овсиенко освобожден от должности

Заместитель министра культуры России Николай Овсиенко освобожден от должности в связи с сокращением госаппарата, сообщила замминистра культуры Алла Манилова.
«Распоряжение вышло. Это в рамках сокращения госаппарата, в результате которого уволен и Ксензов, исключительно в рамках этой реформы», — цитирует Манилову «РИА Новости». Овсиенко занимал пост замминистра с февраля 2019 года. Он курировал департамент управления делами и департамент науки и образования.
Ранее сообщалось, что в рамках реформы в центральных аппаратах федеральных ведомств сократят штат на 5%, в территориальных органах — на 10%, в основном за счет вакантных позиций. Как сообщалось, главная цель «административной реформы» заключается не в увольнениях и сокращениях, а в приведении в единый вид системы управления в министерствах. В частности, министру культуры РФ Ольге Любимовой предстоит вдвое сократить число заместителей: с шести до трех. 18 января должность уже покинул Максим Ксензов.
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