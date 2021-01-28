Лукашенко назвал кардинальное отличие протестов в РФ и Белоруссии

Александр Лукашенко сравнил тактику протестов в России и Беларуси Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россию в отличие от Белоруссии ждет долгая серия оппозиционных митингов. Такое мнение выразил президент республики Александр Лукашенко.

«У нас в августе решили совершить блицкриг, мгновенно свергнуть власть и ввести натовские войска. В России будут качать вдолгую. Они прекрасно знают, что в России осуществить блицкриг невозможно», — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

23 января в городах России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. После их проведения Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела. ФБК (признан иностранным агентом) получил около 6,5 млн рублей в дни организации и проведения этих мероприятий, передает агентство Nation News . Ранее глава Политической экспертной группы Константин Калачев заявил, что блогеру Алексею Навальному не удастся повторить в России белорусские протесты. Это связано с тем, что в нашей мало людей выходят на митинги. Протесты в Белоруссии начались после выборов президента страны 9 августа, на которых Лукашенко набрал более 80% голосов.