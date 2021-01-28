Лукашенко назвал кардинальное отличие протестов в РФ и Белоруссии

Россию в отличие от Белоруссии ждет долгая серия оппозиционных митингов. Такое мнение выразил президент республики Александр Лукашенко.
«У нас в августе решили совершить блицкриг, мгновенно свергнуть власть и ввести натовские войска. В России будут качать вдолгую. Они прекрасно знают, что в России осуществить блицкриг невозможно», — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
23 января в городах России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. После их проведения Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела. ФБК (признан иностранным агентом) получил около 6,5 млн рублей в дни организации и проведения этих мероприятий, передает агентство
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