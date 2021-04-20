В соцсетях высмеяли итог боя сына Кадырова. «Соперник уже извинился?»

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Турнир по профессиональному боксу Ратиборец в Нижнем Тагиле, бой, бокс, бивол дмитрий, поединок, берридж роберт
Секундант соперника сына Рамзана Кадырова выбросил полотенце на ринг, признав поражение, но его подопечный был в сознании Фото:

Во время боксерского поединка между сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адама и спортсменом из Кабардино-Балкарии Асланом Биттировым рефери неожиданно остановил бой. Судья начал отчитывать нокдаун Биттирову, однако тот был в сознании. В итоге секундант соперника Кадырова-младшего выкинул полотенце на ринг, признав поражение.

В соцсетях россияне резко раскритиковали поведение судьи и секунданта Биттирова. Некоторые выразили мнение, что поединок следовало продолжать. URA.RU собрало самые яркие реакции на бой Адама Кадырова.

В соцсетях начали предполагать, какие еще награды может получить Кадыров-младший
Другие выдвинули свои предположения, почему был остановлен бой
Пользователи соцсетей не стеснялись в оценке произошедшего
Некоторые начали беспокоиться о здоровье Аслана Биттирова после боя

В разговоре с URA.RU олимпийский чемпион 2012 года, боксер-профессионал Егор Мехонцев выразил мнение, что действия тренеров Баттирова дискредитируют спорт. Он считает, что шансы на победу были у обоих спортсменов. Чемпион мира подчеркнул, что действия, которые предприняли представители Баттирова, могут сказаться на будущем мальчика, поскольку ему нанесли психологическую травму. В дальнейшем он может принимать такое за норму, считает Мехонцев.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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