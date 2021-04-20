Во время боксерского поединка между сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адама и спортсменом из Кабардино-Балкарии Асланом Биттировым рефери неожиданно остановил бой. Судья начал отчитывать нокдаун Биттирову, однако тот был в сознании. В итоге секундант соперника Кадырова-младшего выкинул полотенце на ринг, признав поражение.
В соцсетях россияне резко раскритиковали поведение судьи и секунданта Биттирова. Некоторые выразили мнение, что поединок следовало продолжать. URA.RU собрало самые яркие реакции на бой Адама Кадырова.
В разговоре с URA.RU олимпийский чемпион 2012 года, боксер-профессионал Егор Мехонцев выразил мнение, что действия тренеров Баттирова дискредитируют спорт. Он считает, что шансы на победу были у обоих спортсменов. Чемпион мира подчеркнул, что действия, которые предприняли представители Баттирова, могут сказаться на будущем мальчика, поскольку ему нанесли психологическую травму. В дальнейшем он может принимать такое за норму, считает Мехонцев.
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