Секундант соперника сына Рамзана Кадырова выбросил полотенце на ринг, признав поражение, но его подопечный был в сознании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Во время боксерского поединка между сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адама и спортсменом из Кабардино-Балкарии Асланом Биттировым рефери неожиданно остановил бой. Судья начал отчитывать нокдаун Биттирову, однако тот был в сознании. В итоге секундант соперника Кадырова-младшего выкинул полотенце на ринг, признав поражение.

В соцсетях россияне резко раскритиковали поведение судьи и секунданта Биттирова. Некоторые выразили мнение, что поединок следовало продолжать. URA.RU собрало самые яркие реакции на бой Адама Кадырова.

В соцсетях начали предполагать, какие еще награды может получить Кадыров-младший Скрин: Twitter

Другие выдвинули свои предположения, почему был остановлен бой Скрин: Twitter

Пользователи соцсетей не стеснялись в оценке произошедшего Скрин: Twitter

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Некоторые начали беспокоиться о здоровье Аслана Биттирова после боя Скрин: Twitter

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В разговоре с URA.RU олимпийский чемпион 2012 года, боксер-профессионал Егор Мехонцев выразил мнение, что действия тренеров Баттирова дискредитируют спорт. Он считает, что шансы на победу были у обоих спортсменов. Чемпион мира подчеркнул, что действия, которые предприняли представители Баттирова, могут сказаться на будущем мальчика, поскольку ему нанесли психологическую травму. В дальнейшем он может принимать такое за норму, считает Мехонцев.