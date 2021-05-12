Кандидат в преемники Путина займется лесом на Дальнем Востоке

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) может стать одним из агентом новой государственной компании, которая будет заниматься экспортом древесины с Дальнего Востока. Возглавляет фонд Кирилл Дмитриев, которого политологи называют одним из вероятных преемников президента РФ Владимира Путина.
«РФПИ рассматривает возможность стать одним из учредителей госкомпании, которая получит роль „эксклюзивного агента“ по экспорту необработанного леса с Дальнего Востока», — пишет РБК со ссылкой на проект, подготовленный фондом и Министерством по развитию Дальнего Востока и Артике. Ожидается, что агент по экспорту сырья должен помочь отрасли из-за запрета на вывоз необработанной древесины, который будет действовать 2022 года.
Новая госструктура поможет компания Дальнего Востока, для которых лес является единственным источником дохода, выйти из тени и наладить переработку древесины. Федеральная организация должна появиться до конца 2021 года. Инвестиции в переработку леса оценивают в 26—48 млрд рублей.
В 2020 году экспорт древесины на Дальнем Востоке РФ составил 6,07 млн тонн, что на 10% меньше, чем годом ранее. Поставки леса за границу сократились и в других регионах страны. Общий доход в отрасли в прошлом году оценивались в 895,3 млн долларов.
Российский фонд прямых инвестиций, созданный при президентстве Дмитрия Медведева, занимается привлечением инвестиций в экономику РФ и налаживанием партнерство с другими странами. В пандемию коронавируса курирует поставки российских вакцин от COVID-19 за границу, пишет
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